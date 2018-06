Hamburg (dpa/lno) - Ein elf Jahre alter Junge ist in Hamburg-Eimsbüttel von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Junge stieg am Freitagmorgen aus einem Linienbus aus und wollte die Straße hinter dem Bus überqueren, wie die Polizei mitteilte. Den Polizeiangaben zufolge lief er mit zwei anderen Kindern über die Straße, als er von dem Auto eines 54-Jährigen erfasst wurde. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anderen Kinder und der Fahrer blieben unverletzt.

Mitteilung der Polizei