Prag (dpa(lno) - Die Hamburgerin Carina Witthöft ist beim Tennisturnier in Prag schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Norddeutsche verlor am Montag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova nach zweieinhalb Stunden mit 7:6 (8:6), 5:7, 2:6. Die Sandplatz-Veranstaltung in der tschechischen Hauptstadt ist mit knapp 230 000 Dollar dotiert.

