Hamburg (dpa) - Willi Schulz ist davon überzeugt, dass die 0:4-Pleite in Augsburg eine Trotzreaktion bei den Fußball-Profis des Hamburger SV auslösen wird. "So eine heftige Niederlage rüttelt auf. Ich bin sicher, dass die Jungs jetzt hellwach sein und gegen Mainz 05 alles geben werden", sagte der ehemalige HSV-Profi am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der 78-Jährige baut zudem auf die unter Trainer Markus Gisdol hinzu gewonnene Heimstärke der auf den Relegationsplatz abgerutschten Hanseaten. "Die Mannschaft hat ihre Qualität schon oft unter Beweis gestellt. Wir werden unsere Heimspiele gewinnen", erklärte der als "Worldcup-Willi" bekannt gewordene Ex-Nationalspieler mit Blick auf die Duelle mit den Abstiegsrivalen Mainz und Wolfsburg im Volkspark.

