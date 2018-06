Hamburg (dpa) - Der Synchronsprecher und Schauspieler Andreas von der Meden ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren, wie seine Produktionsfirma Europa Hörspiele am Freitag bestätigte. Der Hamburger stand bereits als Kind am Thalia Theater auf der Bühne. Nach seiner Schauspielausbildung in Hamburg folgten Engagements in Luzern und Zürich und erste Fernsehauftritte. Mehreren Generationen wurde er vor allem als deutsche Stimme von Kermit der Frosch bekannt, den er zunächst in der "Sesamstraße" und später auch in der "Muppet Show" synchronisierte. Außerdem lieh er Skinny Norris ("Drei Fragezeichen") und US-Schauspieler David Hasselhoff seine Stimme.

