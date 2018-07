Hamburg (dpa/lno) - Rund 4000 Schüler haben am Dienstag am Hamburger Schachturnier Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer teilgenommen. Sie setzten sich an mehr als 2000 Schachbretter, die in langen Reihen in der Barclaycard-Arena aufgebaut waren. Zu dem Turnier hatten sich nach Angaben der Schulbehörde mehr als 4300 Schüler angemeldet. Vertreten waren rund 160 Schulen, darunter sollten auch 25 Gastmannschaften aus ganz Deutschland sein. Die S-Bahn setzte Sonderzüge ein, um die jungen Schachspieler zur Arena am Volkspark zu bringen, wo das Turnier zum ersten Mal stattfand. Die Grundschule Genslerstraße in Barmbek-Nord stellte mit mehr als 350 Spielern in 47 Mannschaften die meisten Teilnehmer.

"Schach ist dazu geeignet, die kognitiven, kommunikativen und sozialen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler zu entwickeln", erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Die Größe des diesjährigen Turniers zeige, welchen Stellenwert dieser Denksport in Hamburg erreicht habe.

Die Veranstaltung gibt es seit 1958. Damals waren 160 Spieler gegeneinander angetreten. Der bisherige Teilnehmerrekord lag bei 3616 Schülern und stammte aus dem Jahr 1988. Wer für das rechte und wer für das linke Alsterufer spielt, entscheidet die Lage der Schule. "Wir schauen von der Quelle flussabwärts", sagte Veranstalter Jan Pohl vom Fachausschuss Schach in der Schulbehörde.

