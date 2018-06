Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch Kolonnen-Fahrten für den G20-Gipfel in Hamburg trainiert. Es seien drei Fahrten mit vermeintlichen Staatsgästen im Straßenverkehr geprobt worden, berichtete Polizeisprecher Timo Zill. Eine davon führte vom Flughafen zum Messegelände, dem Tagungsort der Staats- und Regierungschefs nebst ihren Delegationen am 7. und 8. Juli in Hamburg. Rund 100 Hamburger Beamte waren im Einsatz, beim Gipfel werden rund 2500 Polizisten - auch aus anderen Bundesländern - für den Straßenverkehr eingeteilt, wie Zill berichtete. Von einem Hubschrauber aus wurden die Einsätze beobachtet.

"Das läuft sehr gut", sagte Zill nach der Ankunft der Flughafen-Kolonne. "Wir brauchen diese Erfahrung, um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten", erläuterte der Polizeisprecher. Gleichzeitig würden die Einsatz-Konzepte überprüft. Punktuell sei es im Stadtgebiet nur zu kurzfristigen Behinderungen des Verkehrs gekommen. Ein Übung vor zwei Wochen war nach Zills Angaben bereits zufriedenstellend verlaufen.