Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um Luftgewehr-Schüsse auf ein spielendes Kind in Hamburg-Alsterdorf sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Anschließend will das Amtsgericht sein Urteil verkünden. Der 54 Jahre alte Angeklagte soll aus Verärgerung über den Lärm von einem Balkon aus auf den 13-Jährigen geschossen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verfehlte der Schütze den Jungen zunächst, lud dann nach und traf ihn mit einem sogenannten Diabolo-Geschoss. Der 13-Jährige, der in etwa 35 Metern Entfernung auf einem Spielplatz Fußball spielte, erlitt eine blutende Wunde im Rippenbereich. Das Projektil musste im Krankenhaus herausoperiert werden.

Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 54-Jährige hat nach Angaben eines Gerichtssprechers eingeräumt, mit einem Luftgewehr Schüsse in Richtung des Kindes abgegeben zu haben. Er habe aber nicht das Kind treffen wollen, sondern auf den Ball gezielt.