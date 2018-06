Madrid (dpa/lno) - Der Hamburger Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht. Der 20 Jahre alte Norddeutsche setzte sich am späten Mittwochabend gegen den Kroaten Marin Cilic 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 durch. Das Match musste zu Beginn des dritten Satzes wegen Regens unterbrochen werden und wurde danach unter geschlossenem Dach fortgesetzt. Zverev trifft nun auf Tomas Berdych aus Tschechien. Erst am Sonntag hatte Zverev beim Turniersieg in München seinen dritten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert.

Turnier-Tableau