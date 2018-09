Hamburg (dpa/lno) - Stefan Schnoor sieht im Duell seiner Ex-Clubs den Hamburger SV gegenüber dem VfL Wolfsburg psychologisch klar im Vorteil. "Hamburg hat nichts zu verlieren und hätte selbst bei einer Niederlage noch Chancen, in der Relegation die Klasse zu halten. Dass der HSV nach dem verkorksten Saisonstart überhaupt noch in dieser Lage ist, müssen sie positiv sehen", sagte der frühere Fußball-Profi beider Vereine der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag).

Am Samstag (15.30 Uhr) treffen der auf Relegationsplatz 16 stehende HSV und Tabellennachbar Wolfsburg am letzten Bundesliga-Spieltag aufeinander. Der HSV benötigt einen Sieg, der VfL einen Punkt, um den Gang in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten zu verhindern.

"Die Wölfe stehen richtig unter Druck. Denn in Wolfsburg hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass es bis zum Schluss gegen den Abstieg geht", glaubt Schnoor. Größtes Plus für die Hamburger sind nach Ansicht des 46-Jährigen die heimischen Fans. Es wird erwartet, dass das Volksparksstadion mit 57000 Besuchern ausverkauft sein wird. Schnoor: "Wenn in Hamburg das ganze Publikum mitzieht und der Funke überspringt, wird das den VfL ganz sicher einschüchtern."

