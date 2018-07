Neu Wulmstorf (dpa) - Defekte Blattlager haben das Umknicken eines knapp 100 Meter hohen Windrads im Landkreis Harburg Anfang Januar verursacht. Das ergab ein Gutachten von Sachverständigen, wie die Stadtreinigung Hamburg am Donnerstag mitteilte. Die Blattlager sind den Angaben zufolge für die Verstellung der Rotorblätter zuständig und müssen sich bei höheren Windgeschwindigkeiten zuverlässig bewegen lassen, um die Rotorblätter schnell aus dem Wind heraus zu drehen und damit die Rotationsgeschwindigkeit zu vermindern. Das habe am Tag der Havarie aber aufgrund der Materialschäden nicht funktioniert, hieß es. Es kam zu einer so hohen Belastung des Turms, dass er abbrach.

Das umgeknickte Windrad ist eines von drei der Stadtreinigung auf einer ehemaligen Deponie in Neu Wulmstorf. Die anderen beiden wurden nach dem Vorfall stillgelegt. Das Gutachten listet auch Maßnahmen auf, die ergriffen werden müssen, um sie wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu gehöre auch eine genaue Kontrolle der Blattlager. Bei dem umgeknickten Windrad war die Kontrolle dieser Lager nicht Bestandteil der regelmäßigen Wartungen.