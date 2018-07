Hamburg (dpa/lno) - Der Logistik-Dienstleister DHL Express hat am Donnerstag in Hamburg-Allermöhe seine größte Servicestation in Deutschland offiziell in Betrieb genommen. Durch den 46 Millionen Euro teuren Neubau habe DHL die Produktionsfläche gegenüber dem bisherigen Standort in Hamburg-Wandsbek um 40 Prozent erweitert und sei nun für das erwartete Wachstum in der Region Hamburg gut gerüstet, teilte DHL mit. Herzstück der Anlage sei eine vollautomatische Sortieranlage, über die alle Express-Sendungen für den nationalen und internationalen Versand bearbeitet werden. Sie ist für ein Sendungsvolumen von 6000 Pakten pro Stunden ausgelegt. An dem neuen Standort arbeiten rund 300 Beschäftigte.