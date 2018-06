Hamburg (dpa/lno) - Die historische Viermastbark "Peking" wird nach ihrer Rückkehr aus den USA auf der Peters Werft in Wewelsfleth bei Glückstadt restauriert. "Wir sind mehr als froh, mit der Peters Werft einen hoch engagierten Partner für dieses ambitionierte Restaurierungsvorhaben gewonnen zu haben", sagte Joachim Kaiser, Mitglied des Vorstands der Stiftung Hamburg Maritim, am Freitag in Hamburg. Zuvor hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet. Um den millionenschweren Auftrag hatten sich vier Werften beworben, darunter auch Blohm + Voss in Hamburg. Die umfangreiche Restaurierung der 1911 gebauten "Peking" werde die Werft voraussichtlich bis ins Jahr 2020 hinein beschäftigen.

