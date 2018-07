Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV braucht im Abstiegskrimi am Samstag gegen den VfL Wolfsburg einen Sieg. Mit drei Punkten würden die Hanseaten die dritte Relegation in vier Jahren vermeiden und stattdessen den direkten Klassenverbleib perfekt machen. Pierre-Michel Lasogga fehlt wegen einer Adduktorenverletzung. Die Hoffnungen ruhen auf der Rückkehr von Topscorer Nicolai Müller nach einem Innenbandriss. Vor zwei Jahren hatte der Flügelspieler das entscheidende Tor in der Verlängerung der Relegation beim Karlsruher SC geschossen.

Bei den angeschlagenen Aaron Hunt und Albin Ekdal wird es für Samstag eng. Der HSV reiste zur Vorbereitung in ein Kurz-Trainingslager nach Rotenburg an der Wümme. "Wir haben uns die Chance aus einer ausweglosen Situation erarbeitet", sagte Trainer Markus Gisdol und kündigte an: "Wir werden sehr klar sein und fokussiert."

Für den auf Platz 16 stehende HSV ist zur sportlichen Rettung ein Heim-Dreier Pflicht, dem Tabellennachbarn aus Wolfsburg würde dazu schon ein Unentschieden reichen. Zwar holte der Bundesliga-Dino 25 von den 35 Punkten zuhause, Wolfsburg gewann aber die vergangenen drei Gastspiele. Der letzte Heimsieg des HSV datiert vom April 2007 - damals hieß der Trainer Huub Stevens.

Das Volksparkstadion ist seit Wochen mit 57 000 Tickets ausverkauft. Wolfsburg reist mit 6000 Anhängern an. Die Gäste bangen um Verteidiger Ricardo Rodriguez (Knöchelverletzung). Paul Seguin (Muskelfaserriss) und Riechedly Bazoer (Gelbsperre) fallen aus.

Die Ansetzung des Schiedsrichters Manuel Gräfe sorgte im Vorfeld für Kritik. Der Berliner hatte 2014/15 im zweiten Relegationsspiel des HSV beim Karlsruher SC in der Nachspielzeit einen umstrittenen Freistoß für die Hamburger gegeben, den Marcelo Diaz zum 1:1 nutzte. Dieser Treffer war die Basis für die HSV-Rettung vor zwei Jahren, die Müller mit dem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung perfekt machte.

