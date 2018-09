Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Fußball-Kreisligist HFC Falke, der von ehemaligen Fans des Hamburger SV ins Leben gerufen wurde, hat sich den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Hellmann siegte am Samstag bei der zweiten Mannschaft von Altona 93 mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Tobias Leuthold in der 40. Minute. Durch den Sieg im letzten Saisonspiel gewannen die Falken die Meisterschaft in der Kreisliga 2. 1113 Zuschauer besuchten das Spiel auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn und stellten somit einen Rekord für die achtklassige Kreisliga auf.

"Bezirksliga, wir kommen", jubelte Falke-Präsidentin Tamara Dwenger. "Das war heute ein toller Tag für unseren Verein. So etwas kann man sich als Fußball-Fan nur wünschen. Kommende Saison wollen wir auch in der Bezirksliga nicht stagnieren, sondern ein höheres Leistungsniveau erlangen." Mittelfristig peilt der im Jahre 2015 gegründete Verein den Aufstieg in die Oberliga Hamburg (5. Liga) an.

