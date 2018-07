Hamburg (dpa/lno) - Zwei Hamburger Damen-Teams kämpfen bei der Feldhockey-Meisterschaftsendrunde am 27. und 28. Mai in Mannheim um den Titel. Nachdem der Uhlenhorster HC schon seit einer Woche als Teilnehmer feststand, sicherte sich der Club an der Alster am Sonntag mit dem 3:3 (2:1) gegen den Harvestehuder THC Hamburg ebenfalls das Ticket. Im Halbfinale trifft der UHC (2.) auf Rot-Weiss Köln (3.), Alster (4.) muss gegen den gastgebenden Mannheimer HC (1.) antreten.

"Wir sind froh, dass wir dabei sind. Jetzt werden wir uns auf Mannheim vorbereiten. In der Punktrunde haben wir zweimal gut gegen sie gespielt und sind sicher nicht deren Traumgegner", sagte Club-Trainer Jens George mit Blick auf die DM-Vorschlussrunde.

Hockey-News