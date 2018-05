Zarrentin (dpa) - Sechs Verletzte und zweieineinhalb Stunden Sperrung auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg - das ist die Bilanz eines Unfalls bei Zarrentin (Kreis Ludwigslust-Parchim) am Sonntagabend. Dabei konnten sich fünf junge Männer aus Hamburg gerade noch aus ihrem brennenden Auto retten, wie ein Polizeisprecher am Montag in Ludwigslust sagte. Der 25 Jahre alte Autofahrer war aus ungeklärter Ursache erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen ein Auto aus Lüneburg geprallt. Durch die Wucht wurden die Campingutensilien der Männer im ersten Auto über 150 Meter auf der Autobahn verteilt.

Alle sechs Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Autobahn war zum Rückreiseverkehr Richtung Hamburg zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Polizei lobte ausdrücklich die Autofahrer im Stau, die ständig für eine Rettungsgasse gesorgt hätten.

Polizeimitteilung