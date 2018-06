Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Scheitern des Teilzeitgesetzes mitverantwortlich gemacht. Der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, sagte: "Warum ausgerechnet eine Kanzlerin aus dem Lohnkeller Mecklenburg-Vorpommern hier nicht aktiv geworden ist, um Union und Arbeitgeber auf Kurs zu bringen, ist mir schleierhaft." Frauen blieben nun in der Teilzeitfalle. Polkaehn forderte die Parteien und Landesregierungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf, das Thema Rückkehrrecht aus Teilzeit nach der Bundestagswahl schnell wieder auf die Tagesordnung setzen.

Nach DGB-Angaben arbeiten allein in Mecklenburg-Vorpommern 32 852 Männer und 129 584 Frauen Teilzeit (Stand September 2016). In Schleswig-Holstein seien es 57 872 Männer und 231 603 Frauen, in Hamburg 67 508 Männer und 187 146 Frauen.

Der Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sah vor, dass Beschäftigte, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, danach zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können. Während Nahles dies für Unternehmen ab 15 Beschäftigten vorsah, war aus der Union die Forderung gekommen, die Schwelle bei 200 Beschäftigten festzulegen.

