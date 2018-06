Genf (dpa/lno) - Tennisprofi Mischa Zverev aus Hamburg steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Genf. Der zehn Jahre ältere Bruder von Alexander Zverev gewann am Mittwoch 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 gegen den Amerikaner John Isner, der in der vorigen Woche in Rom im Halbfinale dem jüngeren Zverev-Bruder unterlegen war.

Mischa Zverev hatte sich in diesem Jahr bereits auf seinem unerwarteten Weg ins Australian-Open-Viertelfinale gegen den gut zwei Meter großen, aufschlagstarken Isner durchgesetzt. Der als Qualifikant ins Feld gerutschte Hamburger nutzte nach zwei Stunden seinen ersten Matchball und trifft im Viertelfinale an diesem Donnerstag auf den Amerikaner Steve Johnson.

Das mit 482 000 Euro dotierte Sandplatz-Turnier dient als letzter Test für die am Sonntag beginnenden French Open.

Tableau