Hamburg (dpa/lno) - Polizeibeamte haben einen 18-Jährigen Dieb in Hamburg-St. Georg gefasst, als er noch kopfüber in ein Auto gebeugt war. Um ihn herum neben dem Fahrzeug lagen nach Angaben der Polizei diverse Gegenstände wie ein hochwertiger Ledergürtel, ein Portemonnaie und eine Sonnenbrille. In Taschen waren weitere elektronische Gegenstände, deren Herkunft der Mann nicht erklären konnten, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag.

Demnach hatten Zeugen beobachtet, wie der Mann mit einem Fahrrad um das Auto herumfuhr und sich auffällig für den Wagen zu interessieren schien. Der Mann entfernte Folie von einer fehlenden Autoscheibe und kletterte hinein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige das Fahrrad am Bahnhof Dammtor gestohlen hatte. Der polizeibekannte Täter wurde festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden.

Mitteilung der Polizei