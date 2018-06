Hamburg (dpa) - Die Welturaufführung der Musikperformance "Die Gabe der Kinder" des samoanischen Star-Künstlers Lemi Ponifasio hat am Donnerstagabend in Hamburg das Großfestival "Theater der Welt" eingeleitet. Rund 200 Kinder und Jugendliche, Hamburger Sänger und Sängerinnen sowie das neunköpfige Maori-Ensemble "Mau" gestalteten in einem ehemaligen Kakaospeicher im Hafen ein Transformationsritual, das die Kraft und Schönheit junger Menschen inmitten einer kriegerischen Umwelt feierte. Zeitgleich gab es an der Spielstätte Kampnagelfabrik die Deutschlandpremiere des Musiktheaterwerks "Ishvara" des chinesischen Regisseurs Tianzhuo Chen.

Theater der Welt