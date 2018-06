Hamburg (dpa/lno) - Das hochsommerliche Wetter hat Tausende von Ausflüglern am Samstag an die Küsten gelockt. Autofahrer gerieten sowohl in Richtung Nordsee auf der A7 als auch auf der A1 zur Ostsee in Staus. Am Nachmittag beruhigte sich die Verkehrslage. Die Polizei rechnet für Sonntag mit einer Rückreisewelle nach dem langen Himmelfahrtswochenende.

In St.-Peter-Ording waren schon am Mittag alle Parkplätze in Strandnähe besetzt, Blechlawinen rollten durch das Nordsee-Heilbad. Vor den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen.

Die heißen Temperaturen lockten in Hamburg viele Menschen in die Freibäder, den Stadtpark und zum Hamburger Spring- und Dressurderby in Klein Flottbek. Nach zuletzt 92 000 Reitsport-Anhängern 2016 hoffen die Veranstalter im Stadteil Nienstedten auf einen neuen Besucherrekord. Die Hamburger Innenstadt war bei der Wärme fast leer.

Zäher Anreiseverkehr herrschte auch für Tagesausflügler auf Usedom, Parkplätze gab es kaum noch. Die Strandkörbe waren alle belegt, lange Schlangen bildeten sich an den Fischbrötchenständen. Nur ins Wasser sprang kaum jemand.