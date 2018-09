Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Lebensmittel-Großhändler Delta verlagert das Unternehmen von Hamburg-Altona nach Norderstedt und bringt 250 Arbeitsplätze mit. Im Norden von Norderstedt entstehe eine 8750 Quadratmeter große Halle mit 850 Quadratmetern Bürofläche, teilten Delta und die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mit. Der bisherige Standort auf dem Gelände des früheren Hamburger Schlachthofes reiche für das wachsende Unternehmen nicht mehr aus. "In Norderstedt können wir die Betriebsabläufe mit einem Neubau optimal umsetzen", sagte Delta-Geschäftsführer Jan Kreuz. Die Investitionen liegen im zweistelligen Millionenbereich.

"Diese Ansiedlung unterstreicht Norderstedts Wirtschaftskraft in der Metropolregion Hamburg" sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. Das 40 000 Quadratmeter große Grundstück lasse sich bei Bedarf nochmals um 10 000 Quadratmeter erweitern. Delta kommt aus der Fleischverarbeitung, vertreibt mittlerweile aber auch Fisch, Molkereiprodukte, Obst, Gemüse und Delikatessen. Insgesamt liefert Delta rund 8000 Produkte an Gastronomie, Kreuzfahrtschiffe, Catering und Feinkostläden in ganz Deutschland, europäische Metropolen und nach Mallorca.