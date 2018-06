Hamburg (dpa/lno) - Die Brückenbauarbeiten auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind am frühen Sonntagmorgen erfolgreich abgeschlossen worden. Die bis ursprünglich 06.00 Uhr angedachte Vollsperrung habe rund eineinhalb Stunden früher als geplant durch den erfolgreichen Einbau einer Behelfsbrücke an der Anschlussstelle Kaltenkirchen wieder aufgehoben werden können, bestätigte der Presssprecher des Baukonsortiums Via Solutions Nord am Sonntag. Besondere Verkehrsbehinderungen hat es laut Angaben der Verkehrsleitzentrale in der Nacht trotz der Vollsperrung nicht gegeben.

Grund für den Neubau der Brücke ist die Verbreiterung der Autobahn auf sechs Spuren zwischen Hamburg und dem Bordesholmer Dreieck südwestlich von Kiel. Nach dem erfolgreichen Einbau der Behelfskonstruktion ist jetzt der Abriss der alten Brücke in drei Wochen geplant. Dafür ist eine weitere Vollsperrung der A7 am Wochenende 17./18. Juni geplant. Die Umleitung führt dann in Südrichtung über die B4 durch Quickborn, in Nordrichtung über Landesstraßen durch Kaltenkirchen.

Pressemitteilung zur Vollsperrung 27./28.5.

Pressemitteilung zur Vollsperrung 17./18.6.