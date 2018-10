Hamburg (dpa) - Mit einem traditionellen Frachtsegler hat das Lüneburger Salzmuseum 500 Pfund Salz zum Hamburger Michel gebracht. Die Lieferung soll im Pfingstgottesdienst mit Salzspenden aus der ganzen Welt vermischt und als "Salz der Erde" gegen Spenden abgegeben werden. Damit will die Gemeinde zum Reformationsjubiläum an den Bibelspruch "Ihr seid das Salz der Erde" (Matthäus 5,13) erinnern. Die historisch kostümierte Besatzung des sogenannten Salz-Ewers legte die Strecke vom Anleger am Sandtorhöft zum Michel mit einem alten Lastwagen zurück.

