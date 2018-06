Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Landesbetrieb Verkehr hat am Montag fünf neue stationäre Blitzer in Betrieb genommen. Fünf weitere Anlagen zur Überwachung der Geschwindigkeit seien modernisiert worden, teilte die Polizei mit. Damit gibt es in Hamburg jetzt 39 stationäre Einrichtungen, um Tempo- oder Rotlichtsünder zu ertappen. Die fünf neuen Blitzersäulen stehen an der Amsinckstraße, der Finkenwerder Straße, am Friedrich-Ebert-Damm, der Kieler Straße und an der Rennbahnstraße.

Im vergangenen Jahr kassierte der Landesbetrieb nach Angaben des Senats 6,4 Millionen Euro von zu schnellen Autofahrern. Die Rotlichtverstöße erbrachten Einnahmen von knapp 1,4 Millionen Euro. "Es geht nicht darum Einnahmen zu generieren, sondern darum, die Autofahrer dazu zu bewegen, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten" sagte ein Polizeisprecher. Überhöhte Geschwindigkeit sei eine der Hauptunfallursachen. Die Standorte für die Blitzer ergäben sich aus Unfalldaten.

