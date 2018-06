Hamburg (dpa/lno) - Die Fußballer von Altona 93 und Eutin 08 wollen nach ihren Auftaktsiegen in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. Der Hamburger Vertreter aus Altona spielt am Mittwoch (19.30 Uhr) auf neutralem Platz in Celle gegen den niedersächsischen Oberliga-Vize Eintracht Northeim, Schleswig-Holstein-Meister Eutin 08 tritt zeitgleich in Drochtersen gegen den Bremer SV an. Die ersten Spiele hatten Altona gegen Bremen und Eutin gegen Northeim jeweils mit 1:0 gewonnen.

Der Respekt vor den beiden übrigen Gegnern ist beim Hamburger Traditionsclub sehr groß: "Eutin und Northeim sind schon Monsterkaliber", sagt Altona-Trainer Berkan Algan. Der Eutiner Coach Hans-Friedrich Brunner war nach dem Auftaktsieg erleichtert: "Jetzt haben wir alles selbst in der Hand, um unser Ziel zu erreichen." Die beiden topplatzierten Mannschaften der Viererrunde steigen gemeinsam mit dem SSV Jeddeloh, dem Titelträger der Oberliga Niedersachsen, auf.

