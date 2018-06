Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat in Daniel Buballa einen weiteren Leistungsträger längerfristig gebunden. Der norddeutsche Fußball-Zweitligist verlängerte den auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Daniel Buballa um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019, teilte der Club am Mittwoch mit. "Daniel war in den letzten drei Jahren ein wichtiger und verlässlicher Bestandteil unserer Mannschaft, daher freuen wir uns sehr, dass wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und den gemeinsamen Weg auch in den nächsten Jahren weitergehen", erklärte Sportchef Andreas Rettig.

Buballa war 2014 vom damaligen Liga-Rivalen VfR Aalen ans Millerntor gekommen. In drei Jahren absolvierte er 89 Zweitliga-Spiele für die Braun-Weißen, erzielte ein Tor und bereitete elf Treffer vor. "Ich freue mich riesig, weiter beim FC St. Pauli zu spielen. Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem super Teamgeist und dem nötigen Potenzial, um erfolgreich zu sein und unsere Ziele zu erreichen", sagte Buballa, der auch von anderen Vereinen umworben worden war.

Mitteilung FC St. Pauli