Hamburg (dpa/lno) - Die Initiative "Gemeinsam statt G20" will heute mehr als 12 000 Unterschriften gegen die Veranstaltung an die Hamburgische Bürgerschaft übergeben. Mit der Volkspetition fordert die studentische Initiative, das Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli in Hamburg abzusagen. Bei 10 000 Unterschriften muss sich das Parlament mit dem Anliegen befassen.

Die Gipfelgegner wollen vor der Unterschriftenübergabe in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt gehen. Die Veranstalter erwarten rund 1500 Teilnehmer. "Wir sind nicht gefragt worden, ob dieser Kriegs- und Ausbeutungsgipfel in Hamburg stattfinden kann, und sagen deswegen jetzt erst recht tausendfach Nein", erklärte die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Hamburg, Franziska Hildebrandt.

Bündnis "Gemeinsam statt G20"