Hamburg (dpa) - Wegen einer Bombenentschärfung südlich von Hamburg-Harburg haben die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Mittwoch rund 2000 Anwohner in Sicherheit gebracht. Die Entschärfung sollte noch am Nachmittag erfolgen. Den Anwohnern wurde eine Grundschule für den vorübergehenden Aufenthalt angeboten, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Die 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Sondierungsarbeiten des Geländes von Bauarbeiten entdeckt worden, berichtete ein Polizei-Sprecher.

Im Zugverkehr kam es deshalb zu Einschränkungen. So konnte der Bahnhof Hamburg-Harburg aus Richtung Uelzen und Bremen vorübergehend nicht angefahren werden, wie der Bahnbetreiber Metronom mitteilte.