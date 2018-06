Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verleiht Stürmer Marvin Ducksch für eine weitere Saison an Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der 23-Jährige war im Januar von Hamburg nach Kiel gewechselt. In 16 Spielen für die Störche erzielte er fünf Tore und gab vier Torvorlagen.

"Wir sind davon überzeugt, dass eine weitere Leihe der richtige Schritt für Marvins weitere Entwicklung ist", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Rettig. Ducksch will mit Holstein Kiel den Klassenverbleib in der 2. Liga schaffen. "Ich wünsche St. Pauli viel Glück für die neue Saison", sagte der Stürmer.

