Hamburg (dpa/lno) - Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) hat enttäuscht auf die angekündigte Insolvenz der Hamburger Charterreederei Rickmers Group reagiert. "Für den maritimen Standort Hamburg ist das natürlich sehr bedauerlich", sagte Horch laut ndr.de vom Donnerstag dem Sender NDR 90,3. "Wir sind jetzt jahrelang schon auf einem Weg, dass wir viel maritime Kompetenz und viel maritime Aktivität verlieren." Er hoffe, dass für die Mitarbeiter ein Weg gefunden werde und dass der maritime Standort Hamburg "keinerlei weiteren relevanten Schwächungen" mehr erfahre.

Die Reederei hatte am Mittwochabend angekündigt, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. "Der Vorstand der Rickmers Holding AG strebt dabei eine Sanierung in Eigenverwaltung unter Fortsetzung des Geschäfts- und Schiffsbetriebs an", teilte das Unternehmen mit. Der Vorstand der HSH Nordbank habe seine Zustimmung zu einem Papier über die finanzielle Restrukturierung der Gruppe überraschend verweigert. Damit sei die positive Fortführungsprognose entfallen.

Am Donnerstagvormittag sollen in Hamburg die Gläubiger der Reederei zusammenkommen, um einen gemeinsamen Vertreter zu wählen. Rickmers war durch die Schifffahrtskrise in Bedrängnis geraten.

