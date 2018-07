Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Mit Warnstreiks haben Beschäftigte der privaten Versicherungswirtschaft in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Freitag ihre Forderungen nach mehr Geld untermauert. In Hamburg nahmen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Vormittag etwa 1000 Menschen an einer Kundgebung teil. "Das war echt beeindruckend", sagte Verdi-Sprecher Björn Krings.

In Kiel demonstrierten rund 200 Beschäftigte durch die Innenstadt. "Wir sind ganz zufrieden mit dem Auftakt", sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky. Die Aktionen begleiteten die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt am gleichen Tag in Hamburg. Warnstreiks gab es seit voriger Woche bereits in mehreren anderen Bundesländern.

Verdi fordert für die rund 170 000 Beschäftigten der Branche 4,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben in drei Schritten bis November 2019 Anhebungen um 1,1 Prozent, 1 Prozent und 0,9 Prozent angeboten.

In Kiel waren die Provinzial und die Huk Coburg von den Warnstreiks betroffen, in Hamburg unter anderem Generali, Signal Iduna, Axa und die Allianz.

Auch im Hamburger Einzelhandel legten am Freitag laut Verdi rund 500 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Hintergrund ist die zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 70 000 Arbeitnehmer, die ohne Einigung beendet wurde. An dem Warnstreik beteiligten sich unter anderem Mitarbeiter von Karstadt, Thalia, Kaufland, Hennes & Mauritz und Galeria Kaufhof.

