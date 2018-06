Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat den Vertrag mit René Kindzeka verlängert. Wie der Club am Dienstag mitteilte, bleibt der 22 Jahre alte Spielmacher dem Team von Cheftrainer Hamed Attarbashi für mindestens eine weitere Saison erhalten. Der in Hamburg aufgewachsene Kindzeka steht bereits seit der Spielzeit 2014/15 im Kader der Hanseaten.

Nach diversen Verletzungsproblemen in den beiden ersten Spielzeiten lief es in der abgelaufenen Serie besser. In 22 Saison-Einsätzen stand Kindzeka im Schnitt 15 Minuten auf dem Feld. Attarbashi: "Wenn er es in der kommenden Spielzeit schafft, noch mehr Konstanz in seine Leistungen zu bringen, kann er eine großartige Entwicklung nehmen."

Mitteilung Hamburg Towers