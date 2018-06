Hamburg (dpa) - Riesige weiße Helium-Luftballons, Erzengel, die an Kränen schweben und ein durchsichtiges Aquarium: Die katalanische Theatertruppe La Fura dels Baus hat mit ihrer spektakulären Inszenierung von Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" das Publikum in der Hamburger Elbphilharmonie begeistert. Die Besucher feierten am Pfingstmontag Regisseur Carlus Padrissa, das Insula Orchestra und den Accentus-Chor unter Leitung der französischen Dirigentin Laurence Equilbey und die Sänger Sunhae Im (Gabriel/Eva), Martin Mitterrutzner (Uriel) und Daniel Schmutzhard (Raphael/Adam). Zuvor hatte die Koproduktion mit der Elbphilharmonie und dem Theater der Welt bereits Deutschland-Premiere bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen gefeiert.

Elbphilharmonie

Theater der Welt