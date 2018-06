Hamburg (dpa/lno) - Gut eine Woche nach dem brutalen Messerangriff auf einen 19-Jährigen in Hamburg-St.Pauli hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Personenfahnder des Landeskriminalamts hätten den 24 Jahre alten Mann am Dienstag im niedersächsischen Uelzen fassen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Verdächtige soll den 19-Jährigen während eines Streits Ende Mai mit Reizgas besprüht und ihm anschließend ein Messer in den Bauch gerammt haben. Danach floh er zu Fuß in Richtung Reeperbahn. Eine Sofortfahndung mit acht Streifenwagen blieb erfolglos.

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission hätten nun zur Identifizierung des tatverdächtigen Mannes geführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

PM