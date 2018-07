Hamburg (dpa/lno) - Der VW-Konzern und die Hamburger Hochbahn arbeiten an einem völlig neuen Mobilitätsangebot für die Hansestadt. Schon im nächsten Jahr sollen Elektro-Shuttle mit bis zu sechs Passagieren in Hamburg erprobt werden, teilten die Hochbahn und das VW-Mobilitätsunternehmen MOIA am Mittwoch mit. Die Kunden geben über eine Smartphone-App Standort und Ziel ein, der Shuttle bedient dann die Anfragen verschiedener Personen, die in die gleiche Richtung unterwegs sind. Die vollelektrischen Fahrzeuge sollen neu entwickelt werden. Wenn das Konzept aufgeht, könnten bald bis zu 200 Elektro-Shuttle auf Hamburgs Straßen fahren. Sie würden in die Mobilitäts-Plattform Switchh der Hochbahn integriert.

"Der Shuttle-on-demand" verbindet die Flexibilität eines Privatwagens mit der Umweltfreundlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs", sagte Robert Henrich aus der Chefetage von MOIA. Die vor einem halben Jahr gegründete VW-Tochter finanziert das neue Projekt im Rahmen der strategischen Partnerschaft, die Hamburg und der VW-Konzern im August des vergangenen Jahres vereinbart hatten. Drei Jahre wollen beide Partner an innovativen Lösungen arbeiten, um den Verkehr in Hamburg sauberer, sicherer und effizienter zu machen.

Mitteilung Hochbahn und MOIA