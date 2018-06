Hamburg (dpa/lno) - Ein mutmaßlicher Räuber ist in Hamburg-Marmstorf verhaftet worden. Der 23-Jährige soll am Mittwoch im dortigen Einkaufszentrum in ein Kiosk eingebrochen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz danach fassten ihn die Beamten. Zudem soll der Mann Ende Mai in Wilhelmsburg eine 45-Jährige Tankstellenangestellte überfallen haben. Die Frau wehrte sich Polizeiangaben zufolge und sicherte so die Tageseinnahmen.

Mitteilung Polizei