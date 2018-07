Hamburg (dpa/lno) - Nach dem sicheren Verbleib des SV Poseidon Hamburg in der Wasserball-Bundesliga der Männer will Trainer Florian Lemke dem Nachwuchs eine Chance geben. Gegner im abschließenden Platzierungsspiel am Samstag (18.00 Uhr) im Vereinsbad am Olloweg ist der SC Neustadt/Weinstraße. Es geht um Platz 13. "Natürlich wollen wir gewinnen, auch wenn das Spiel nach dem Klassenerhalt nicht mehr so große Relevanz hat", sagte der Coach. Die Talente Mattes Campen, Vincent Hartwig und Lukas Lujic sollen eine Chance bekommen.

