Hamburg (dpa/lno) - Ein 15 bis 17 Jahre altes Mädchen soll mit einer Pistole bewaffnet drei Kioske in Hamburg überfallen haben. Die Jugendliche soll am Freitag im Stadtteil Horn versucht haben, mit gezückter Waffe zwei Läden auszurauben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hatte demnach in beiden Fällen keinen Erfolg. Eine sofortige Fahndung mit zehn Streifenwagen sei ergebnislos verlaufen. Am Donnerstag überfiel eine ebenfalls junge Frau mit einer Pistole einen Kiosk in Horn und erbeutete 150 Euro. Aufgrund der ähnlichen Beschreibungen liege der Verdacht nahe, dass es sich um dieselbe Täterin handle, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

