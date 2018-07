Hamburg (dpa/lno) - Michael Hamann (Track & Field Hamburg) und Leonie Müller (MTV Lübeck) haben bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Titel verteidigt. Hamann sprintete auf der Hamburger Jahnkampfbahn über 100 Meter in 10,77 Sekunden zum Titel, Müller siegte in 12,24 Sekunden. Die Lübeckerin wurde zudem 200-Meter-Meisterin (25,04 Sekunden). Über 400 Meter der Männer siegte Jakob Stuhlfeder vom HSV in 48,04 Sekunden. Sechs Athleten blieben unter 50 Sekunden.

Ergebnisse Landesmeisterschaften