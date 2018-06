Hamburg (dpa/lno) - Michael van Gerwen ist seiner Favoritenrolle beim European-Darts-Matchplay-Turnier in Hamburg gerecht geworden. Die Nummer eins der Welt aus den Niederlanden setzte sich in der Inselparkhalle Wilhelmsburg am späten Sonntagabend im Finale mit 6:3 gegen den Österreicher Mensur Suljovic durch und kassierte eine Siegprämie von 25 000 britischen Pfund (rund 28 450 Euro). Für van Gerwen war es der zweite Erfolg auf der Europa-Tour 2017. Hamburg war die sechste von zwölf Stationen dieser Turnierserie.

