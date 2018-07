Hamburg (dpa/lno) - Royaler Besuch bei einer Geburtstagsparty für die Queen in Hamburg: Zur Feier des offiziellen Geburtstags von Königin Elizabeth II. des Anglo-German Club hat sich Prinzessin Anne angekündigt. Die 66-jährige Tochter der Queen werde am Donnerstagnachmittag zu der Party mit rund 700 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien erwartet, teilte die britische Botschaft am Montag mit. Neben Botschafter Sebastian Wood und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) stehen Prominente wie Filmregisseur Oliver Hirschbiegel, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers auf der Gästeliste.

Der eigentliche Geburtstag der Königin ist am 21. April, aber er wird von den Briten in der Hoffnung auf schöneres Wetter traditionell im Sommer gefeiert. Für den Anglo-German Club, der sich seit 1948 um die Förderung der deutsch-britischen Beziehungen bemüht, ist es das erste Mal, dass ein Mitglied des englischen Königshauses als Ehrengast an der jährlichen "Garden Party" zur Feier des Queen-Geburtstages teilnimmt.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom britischen Miltär-Musikkorps The Band of The King’s Division. "Traditionelle britische Gerichte wie Fish'n Chips werden ebenso gereicht wie beispielsweise ein Curry, das das multikulturelle Erbe Großbritanniens zitiert", hieß es in der Mitteilung der Botschaft. "Auch Gin Tonic und der klassische britische Sommercocktail Pimm’s dürfen natürlich nicht fehlen."

Anglo-German Club