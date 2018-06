Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Kiez-Urgestein Heinrich Hübner alias "Inkasso-Henry" ist am Montag auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt worden. Zu der Trauerfeier erschienen Freunde und Wegbegleiter wie Theatermacher Corny Littmann und der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Kalle Haverland. Hübner hatte in den 1980er Jahren als Türsteher und Geldeintreiber auf dem Hamburger Kiez gearbeitet. Später führte er Touristengruppen auf seinen Touren über die Reeperbahn. "Er wird für St. Pauli unersetzbar sein", sagte Pastor Sieghard Wilm in der Trauerrede. Hübner war am 8. Mai in seiner Wohnung in Hamburg-Altona im Alter von 64 Jahren gestorben.