Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Verkehrsunfall im Hamburger Elbtunnel ist es am Montagnachmittag zu langen Staus gekommen. Ein Auto sei auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren und durch die Wucht in den Gegenverkehr geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher. Drei Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die mittlere Röhre war für die Zeit der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr staute sich um 17.00 Uhr in Richtung Süden auf 16 Kilometern und in der Gegenrichtung auf 8 Kilometern.