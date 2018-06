Hamburg (dpa) - Gut ein Jahr nach dem Fund einer Kofferleiche in Hamburg-Barmbek hat das Landgericht einen Mann zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. "Wir sind nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt, dass der Anklagevorwurf zutreffend ist", sagte die Vorsitzende der Strafkammer am Dienstag. Demnach tötete der 51-jährige gebürtige Rostocker seine Lebensgefährtin am 8. Mai vergangenen Jahres nach einem Streit. Er stach ihr mit einem Messer in die Brust, weil die 49-Jährige sich weigerte, nach einem Abend mit viel Alkohol ins Bett zu gehen. Später versteckte er ihre Leiche in einem Koffer.

Das Paar hatte sich nach Angaben der Richterin bereits flüchtig zu DDR-Zeiten kennen gelernt. 2013 kontaktierte der Mann die Mutter der Freundin über Facebook und nahm so auch zu ihr wieder Verbindung auf. Sie zog von Berlin zu ihm nach Hamburg. Anfangs sei die Beziehung harmonisch gewesen, dann sei es vor allem unter Alkoholeinfluss immer häufiger zu Streit gekommen, meist aus nichtigem Anlass.

Als die schwangere Tochter der 49-Jährigen wenige Tage nach der Tat ihre Mutter nicht erreichen konnte, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten fuhren zur Wohnung und fragten den 51-Jährigen, wo die Frau sei. Der Angeklagte habe geantwortet: "Ich habe sie getötet und jetzt ist sie im Koffer." Die Polizisten entdeckten daraufhin die Leiche und nahmen den Mann fest. Später bestritt er die Tat bei der Polizei und vor Gericht. Die Kammer hielt dennoch die von den Polizisten wiedergegebenen ersten Äußerungen des Angeklagten für verwertbar und authentisch.

Kurz vor der Tat habe der 51-Jährige seine Lebensgefährtin zweimal für mehrere Minuten mit dem Smartphone gefilmt, sagte die Richterin. In den Videos sei zu hören, wie er sie "gebetsmühlenartig" aufforderte, ins Bett zu gehen. Denn er wollte auch schlafen, weil er am nächsten Morgen wieder bei einem Gabelstaplerhersteller arbeiten sollte. Die Frau habe sich aber - stark betrunken - geweigert und gut gelaunt Tanzbewegungen vor der Kamera gemacht. Die Aufzeichnung ende mit den gedehnt gesprochenen Worten: "Ich bringe dich jetzt ins Bett." Kurz darauf habe er das Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge aus der Küche geholt und ihr damit ins Herz gestochen. Innerhalb kurzer Zeit sei die 49-Jährige verblutet.

Am nächsten Tag habe der Angeklagte kurzzeitig daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. In einem Brief schrieb er: "Es ist leider alles eskaliert. Scheißalkohol und Scheißtabletten." Später habe er nicht nur die Leiche in einen Koffer gelegt, sondern auch das Messer versteckt und Blutspuren beseitigt. Eine Selbsttötung der Frau - wie sie der Verteidiger ins Spiel gebracht hatte - oder ein Unfall komme nicht in Frage, erklärte die Vorsitzende der Kammer.

Die Tat sei kein Mord, sondern Totschlag mit bedingtem Tötungsvorsatz. Es sei aber kein minderschwerer Fall. Acht Jahre Haft seien der Tat und Schuld angemessen. "Die sechs Jahre, die der Staatsanwalt beantragt hat, waren einfach zu wenig", betonte die Richterin. Dieses Strafmaß wäre nur bei einem Geständnis in Frage gekommen. Der Verteidiger, der Freispruch gefordert hatte, kündigte Revision gegen das Urteil an.