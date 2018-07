Hamburg (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach wird die Boxweltmeisterschaften der Amateure in Hamburg besuchen. Der 63 Jahre alte Sportfunktionär hat sich für den Finaltag angekündigt und will sich an der Übergabe der Medaillen beteiligen, sagte Jürgen Kyas, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes, am Mittwoch. Die Titelkämpfe werden vom 25. August bis zum 2. September in der Sporthalle Hamburg ausgetragen.

"Das ist für uns eine Riesenehre. Das macht uns stolz. Durch seine Anwesenheit erfährt die WM eine Aufwertung", sagte Kyas. An dem Turnier nehmen 280 Boxer teil. Die Qualifikationen dafür laufen derzeit bei den kontinentalen Meisterschaften.

Turnierplan WM Hamburg

Tickets