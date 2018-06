Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart sieht keinen Grund zur Besorgnis wegen bislang fehlender Neuverpflichtungen beim Hamburger Fußball-Bundesligisten. "Ganz und gar nicht. Ich habe vollstes Vertrauen in Trainer Markus Gisdol und Sportchef Jens Todt. Mein Eindruck ist, dass beide eine sehr gute Arbeit abliefern, Ruhe in den Verein gebracht haben", sagte der Niederländer der "Bild"-Zeitung (Mittwoch).

Weil der HSV in den vergangenen vier Jahren im Abstiegskampf steckte und zweimal in der Relegation spielte, rät der offensive Mittelfeldspieler: "Die Drucksituationen, oft durch Fehlstarts in die Saison entstanden, müssen abnehmen. In einer ruhigeren Atmosphäre kann dann wirklich was erwachsen."

Van der Vaart spielt seit der vergangenen Saison beim dänischen Club FC Midtjylland. In 18 Saisonpartien für die Dänen hat der 34-Jährige zwei Tore erzielt. Beim HSV stand er von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 unter Vertrag.

Bericht "Bild"