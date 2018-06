Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo-Team muss am vierten Kampftag der Bundesliga am Samstag in der Sporthalle Wandsbek (17.00 Uhr) auf zahlreiche nationale Topkämpfer verzichten. In der Begegnung gegen den Verein Judo in Holle aus Niedersachsen fehlen dem Titelverteidiger Dimitri Peters, Alexander Wieczerzak, Dominic Ressel, Anthony Zingg, Dario Kurbjeweit-Garcia, David Tekic und Igor Wandtke, die an WM-Vorbereitungsmaßnahmen des Deutschen Judo-Bundes teilnehmen. Zudem sind beim bislang ungeschlagenen Nord-Tabellenführer Aaron Hildebrand und André Breitbart verletzungsbedingt nicht dabei.

