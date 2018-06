Hamburg (dpa/lno) - In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird heute ein Hamburger Fall aus dem Jahr 1995 vorgestellt. Nach Angaben der Polizei geht es um eine bisher nicht identifizierte Leiche. Kinder hatten am 19. Oktober 1995 im Rahmen einer Müllsäuberungsaktion in Hamburg-Osdorf mehrere in Müllsäcken verpackte Leichenteile gefunden.

Bei einer anschließenden großflächigen Untersuchung des Geländes des heutigen Standorts der Internationalen Schule Hamburg fanden die Beamten kurz darauf ein vollständiges männliches Skelett. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich zweifelsfrei um das Opfer eines Tötungsdeliktes. Anhand moderner Technik sei es nun gelungen, den Schädel der Leiche zu rekonstruieren und die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung der Sendung Hinweise auf die Identität des Toten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Mann, der nach den Erkenntnissen der Ermittler mehrere Monate vor dem Fund der Leichenteile mit einer Schubkarre und blauen Müllsäcken unweit des Fundortes gesehen wurde.

