Hamburg (dpa/lno) - Über eine rote Ampel fahren oder am Steuer telefonieren: Bei Verkehrskontrollen im gesamten Hamburger Stadtgebiet hat die Polizei insgesamt 219 Fahrzeuge überprüft und zahlreiche Verkehrssünder entdeckt. Rund 100 Autofahrer und sechs Fahrradfahrer hätten am Donnerstag in dem Überwachungszeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr das Rotlicht missachtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem sei in mehr als 70 Fällen ein Mobiltelefon bei der Fahrt benutzt worden.

Gegen einen 29-Jährigen wurde Anzeige erstattet, weil er trotz vorübergehenden Fahrverbots hinter dem Steuer saß. Bei der Kontrolle eines Lastwagens stellten die Beamten defekte Bremsen fest, nachdem er bei Rot über die Ampel gefahren war. Es gab noch viele weitere Mängel am dem Fahrzeug. Außerdem konnte der Fahrer keine gültige Berufsqualifikation vorzeigen.

Eine 50 Jahre alte Autofahrerin, die nach eigenen Angaben seit Samstag durchgängig Cannabis konsumiert hatte, missachtete ebenfalls die rote Ampel. Im Auto gefundene Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher, es wurde Strafanzeige erstattet. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag laut Polizei besonders auf Ampelanlagen.

Mitteilung der Polizei